César trama un plan para encontrar a Saúl, esta noche en La Encrucijada
Mientras que Saúl y Nando planean huir de Oramas, César quiere usar a Julia para encontrar su escondite.
Esta noche, las cosas se ponen tensas en La Encrucijada cuando la policía encuentra el cuerpo de Mónica en el bosque. La mujer de Octavio ha sido asesinada, y el empresario tiene claro que ha sido Saúl.
El exconvicto ha abandonado el hotel, y la policía tiene razones para pensar que tiene un cómplice: Nando. Juntos, buscan la manera de abandonar Oramas, y Nando tiene un contacto que podría ayudarles.
Una amiga de Julia le avisa que han visto a Nando cerca del local donde trabaja, lo que hace saltar la alarma de la joven. Pero César, dispuesto a cumplir su venganza, piensa en un plan para encontrar a Nando, y con él a Saúl.
