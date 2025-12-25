Prisión provisional y sin fianza para los okupas que asesinaron a dos albañiles en Elche

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 3 de Elche (Alicante), en funciones de guardia, ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos individuos detenidos por, presuntamente, atrincherarse en una vivienda de una urbanización de esta ciudad tras matar a otros dos hombres y herir a un tercero.

Los dos detenidos son el centro de una investigación que permanece abierta y sin perjuicio de ulterior calificación, por dos delitos de homicidio, un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito leve de usurpación de vivienda, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los detenidos pasaron varias horas atrincherados en la vivienda que habían okupado

Los hombres, de nacionalidad polaca y de 19 y 35 años de edad, fueron detenidos tras pasar varias horas atrincherados en la vivienda de un ciudadano alemán en una zona aislada de la pedanía de la Marina.

El propietario de la casa avisó a tres compatriotas de que había visto a través de las cámaras de seguridad a los asaltantes en un nuevo intento de allanamiento. Cuando los compatriotas del dueño de la vivienda fueron a disuadir a los ocupas, estos les dieron una paliza que acabó con la vida de dos hombres de 62 y 50 años y dejó herido de gravedad a otro de 50 años.

Los vecinos escucharon y vieron la violencia con la que se emplearon los agresores y salieron corriendo a buscar ayuda, encontrando a una patrulla de la Guardia Civil, que fue la primera en llegar. Los guardias llegaron a ver a los autores, a los cuales reconocieron por haber sido detenidos recientemente al intentar ocupar la misma vivienda, algo que habían hecho en dos ocasiones. El arresto se produjo a las 14 horas de este martes, casi 20 horas después del crimen. El juzgado que dirige la causa ha decretado el secreto de las actuaciones.

