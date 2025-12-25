Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dónde ha caído el bote de 4,8 millones de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 24 de diciembre de 2025

Este miércoles 24 de diciembre de 2025 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Imagen de archivo de una administraci&oacute;n de loter&iacute;as

Imagen de archivo de una administración de loteríasEuropa Press

Publicado:

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 24 de diciembre de 2025.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 09 20 17 02 43 27. Complementario: 04. Reintegro: 5. De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 35 de Málaga, situada en Duque de Rivas, 2.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 24 de diciembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El jueves, 25 de diciembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 euros. El precio unitario de la combinación es de un euro por sorteo.

Imagen de archivo de una administración de loterías

