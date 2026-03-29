¡Embarazo sorpresa!: Esme descubre que está embarazada cuando pensaba que era menopausia

Esme ha llegado muy nerviosa a la consulta del ginecólogo. Acompañada por su fiel amiga Gulgun, ha entrado en el despacho con miedo, pensando que la doctora le confirmaría que ya no le quedaban óvulos. Sin embargo, los resultados de las pruebas han dejado a las dos mujeres mudas: no hay menopausia, lo que hay es un embarazo. "Señora Esme, tiene un bebé en su vientre", ha explicado la doctora.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría y de alegría a la vez. Esme no podía dar crédito a lo que oía y hasta ha llegado a preguntar si los resultados estaban mal. "¿Es una broma?", ha preguntado sin parar mientras Gulgun intentaba asimilar que su amiga iba a ser madre de nuevo.

Pero no todo son sonrisas en esta noticia. La doctora ha sido muy clara: a la edad de Esme, un embarazo es de alto riesgo tanto para ella como para el bebé. "Hay que tener mucho cuidado", ha advertido la médica, dejando claro que no va a ser un camino fácil. Gulgun, por su parte, le ha prometido que no la dejará sola, pero ambas saben que lo más difícil no es el embarazo en sí, sino cómo decírselo a la familia y, sobre todo, cómo reaccionará Kazim.

La idea de volver a empezar, de cuidar a un recién nacido cuando sus hijas ya son mayores, la tiene muy confundida. ¿Se atreverá a decírselo a sus hijas? ¿Qué hará Kazim cuando sepa que va a ser padre otra vez? La mansión va a temblar con esta noticia que nadie vio venir.