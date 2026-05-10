Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 85

“Atrévete a ser tú mismo”: la aparición de Fuat sacude a Ferit frente al Bósforo

Fuat, el hermano que Ferit tanto extraña, ha regresado en una visión para guiarlo. ¿Será este el empujón que necesita para elegir por fin a Seyran?

“Atrévete a ser tú mismo”: la aparición de Fuat sacude a Ferit frente al Bósforo

Publicidad

Agobiado y al borde de la locura, Ferit se ha quedado mirando el horizonte intentando encontrar respuestas. Ha sido entonces cuando su hermano Fuat, fallecido hace años, ha aparecido sentado a su lado: “Las leyendas no mueren, solo cambian”.

En una conversación que camina entre el sueño y la realidad, Ferit le ha confesado su mayor miedo: el pánico a caer al vacío mientras intenta mantener el equilibrio entre lo que dicta su corazón y lo que los demás esperan de él: “Soy como un equilibrista... Miro abajo y siento un vacío enorme”.

Pero Fuat, con la paz de quien lo ve todo desde lejos, le ha dado la clave para salir del laberinto. Mientras Ferit se torturaba preguntándose qué es lo correcto, su hermano le ha recordado que el amor de los suyos es incondicional y que su única misión es dejar de fingir: “Lo único que tienes que hacer es atreverte a ser tú mismo”.

Ferit ha comprendido que ha pasado demasiado tiempo intentando hacer felices a todos, sin darse cuenta de que la respuesta que busca siempre ha estado dentro de él. Siguiendo el consejo de su hermano y las palabras de su abuelo Halis sobre la esencia del alma, el joven Korhan parece listo para dejar de ser un equilibrista.

“Esta será nuestra primera cita”: Ferit intenta conquistar de nuevo a Seyran esta noche

“Esta será nuestra primera cita”: Ferit intenta conquistar de nuevo a Seyran esta noche

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Ferit cierra su historia con Diyar tras la caída de Sinan… ¡camino libre para Seyran!

Ferit cierra su historia con Diyar tras la caída de Sinan… ¡camino libre para Seyran!

¡Cazado!: la policía detiene a Sinan tras la brillante trampa de Ifakat

¡Cazado!: la policía detiene a Sinan tras la brillante trampa de Ifakat

“Atrévete a ser tú mismo”: la aparición de Fuat sacude a Ferit frente al Bósforo

“Atrévete a ser tú mismo”: la aparición de Fuat sacude a Ferit frente al Bósforo

¿De enemigos a cómplices? Kazim confiesa que apoya a Ferit a espaldas de Esme
Capítulo 85

¿De enemigos a cómplices? Kazim confiesa que apoya a Ferit a espaldas de Esme

¡Secuestro en la mansión!: Ferit utiliza a Ayla como cebo para cazar a Sinan
Capítulo 85

¡Secuestro en la mansión!: Ferit utiliza a Ayla como cebo para cazar a Sinan

Manuela toma una decisión con Bosco: “Esto no va a ir a más”
Entre tierras | Capítulo 9

Manuela toma una decisión con Bosco: “Esto no va a ir a más”

La joven decide poner distancia con Bosco para centrarse en su familia, pero la aparición de Miguel lo complica todo.

Fina y Marta en el capítulo 561 de Sueños de libertad
Semana del 11 al 15 de mayo

Avance semanal de Sueños de libertad: Fina vuelve a casa y por fin se reencuentra con Marta

Después de muchos meses, las #Mafin volverán a verse en un mágico reencuentro en la fábrica.

“Ojalá nos hubiésemos conocido en otro momento”: María y Toscano se despiden

“Ojalá nos hubiésemos conocido en otro momento”: María y Toscano se despiden

Ana le da un noticia a Dani

Lola deja sin palabras a Dani: "Sonia y Can nos van a llevar a un sitio subidito de tono"

“Esta será nuestra primera cita”: Ferit intenta conquistar de nuevo a Seyran esta noche

“Esta será nuestra primera cita”: Ferit intenta conquistar de nuevo a Seyran esta noche

Publicidad