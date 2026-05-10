“Atrévete a ser tú mismo”: la aparición de Fuat sacude a Ferit frente al Bósforo

Agobiado y al borde de la locura, Ferit se ha quedado mirando el horizonte intentando encontrar respuestas. Ha sido entonces cuando su hermano Fuat, fallecido hace años, ha aparecido sentado a su lado: “Las leyendas no mueren, solo cambian”.

En una conversación que camina entre el sueño y la realidad, Ferit le ha confesado su mayor miedo: el pánico a caer al vacío mientras intenta mantener el equilibrio entre lo que dicta su corazón y lo que los demás esperan de él: “Soy como un equilibrista... Miro abajo y siento un vacío enorme”.

Pero Fuat, con la paz de quien lo ve todo desde lejos, le ha dado la clave para salir del laberinto. Mientras Ferit se torturaba preguntándose qué es lo correcto, su hermano le ha recordado que el amor de los suyos es incondicional y que su única misión es dejar de fingir: “Lo único que tienes que hacer es atreverte a ser tú mismo”.

Ferit ha comprendido que ha pasado demasiado tiempo intentando hacer felices a todos, sin darse cuenta de que la respuesta que busca siempre ha estado dentro de él. Siguiendo el consejo de su hermano y las palabras de su abuelo Halis sobre la esencia del alma, el joven Korhan parece listo para dejar de ser un equilibrista.