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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Fina se refugian en la casa de los montes tras su esperado reencuentro

La pareja se reencontrará emocionadas y recuperará el tiempo perdido.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Fina se refugian en la casita de los montes tras su esperado reencuentro

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad

Por fin Marta y Fina se reencontrarán emocionadas. Ambas se se abrazarán y se besarán y después pasarán la noche en la casita de los montes.

Allí, Marta le contará a Fina el chantaje de Gabriel por el que Damián le tuvo que entregar sus acciones y la traición de Pelayo.

La hija de Isidro también volverá a ver a Digna y ambas protagonizarán un mágico momento juntas.

Por otro lado, Tasio tratará desesperadamente de encontrar a Carmen tras su carta de despedida y le preguntará a Claudia, pero ella le dirá que no sabe dónde está su amiga,

Digna se verá obligada a tomar una drástica decisión: Despedir a Paula. Damián le ha contado lo sucedido con Tasio y no tiene más remedio que hacerlo.

Tras su noche de pasión, Gabriel rechazará a Beatriz al creer que le ha utilizado solo para hacerle daño. El empresario le aseguraá que no le dará más dinero. Mientras tanto, Álvaro acusará a Beatriz de ser la amante de su marido y se desatarán amenazas y reproches entre ambos.

Pablo y Nieves acordarán no interponer denuncias: ella podría hacerlo a Pablo por adulterio y él por abandono de hogar y Luz llamará a la enfermera dejándola preocupada, ¿qué le contará?

Y en la fábrica empiezan los preparativos para la llegada del señor Brossard que viajará a Toledo desde París!

¡Descúbrelo todo adelantándote a la emisión de Sueños de libertad en atresplayer!

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