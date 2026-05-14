Capítulo 560 de Sueños de libertad; 14 de mayo: Marta y Fina por fin vuelven a encontrase mientras Carmen se marcha ¿para siempre?

Tras las sospechas que planeaban sobre el reciente robo de la mercancía, Beatriz ha encarado finalmente a Álvaro.

Capítulo 560 de Sueños de libertad; 14 de mayo: Marta y Fina por fin vuelven a encontrase mientras Carmen rompe con Tasio y se marcha ¿para siempre?
  Marta, en shock… ¡por fin se cumple lo que tanto había soñado!: ¡Fina ha vuelto!

Ismael Jiménez
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Beatriz, sin rodeos, ha acusado a Álvaro de haber participado activamente en el asalto a los camiones de la perfumería. Decepcionada, ha decidido romper su relación con él de forma definitiva. Sin embargo, Álvaro, lejos de aceptar el final y marcharse con el botín, se ha mostrado desafiante y le ha asegurado que no tiene ninguna intención de abandonar la ciudad.

Por un lado, Damián y Andrés han comentado la búsqueda del sospechoso que continúa en busca y captura por el robo.

Mientras tanto, Miguel se ha desahogado con su madre, Nieves, sobre sus inseguridades y su nulo éxito con las mujeres. Mientras ella intentaba consolar a su hijo, la conversación se ha visto interrumpida por una llamada telefónica que le ha dado la inesperada muerte de su padre en Tarragona.

Cloe ha anunciado la inminente llegada del Sr. Brossard. El dueño de la perfumera viajará directamente desde Francia a Toledo para realizar una visita de emergencia tras la crisis de los camiones.

Por otro lado, Carmen se ha despedido de su gran amiga Claudia. Destrozada tras descubrir la infidelidad de su marido, Carmen ha decidido poner tierra de por medio y marcharse a Bilbao para empezar de cero. Antes de subir al coche, le ha hecho cumplir una promesa a Claudia: su destino debe ser un secreto absoluto.

Álvaro se ha llevado una sorpresa viendo a través de la ventana a Beatriz y a Gabriel en mitad de un apasionado beso, confirmando que su lugar en la vida de ella ha sido ocupado definitivamente.

Finalmente, cuando Marta tenía ya casi todo preparado para poner rumbo a Argentina en busca de Fina y se había despedido de Cloe...¡Fina ha aparecido por la puerta del despacho de la fábrica! ¡La De la Reina se ha quedado totalemnte en shok, pero feliz por volver a ver por fin a su amada!

¡No te pierdas los mejores momentos de Sueños de libertad en la web de Antena 3 y adelántate a su emisión con atresplayer!

