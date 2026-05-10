¿De enemigos a cómplices? Kazim confiesa que apoya a Ferit a espaldas de Esme

Seyran no se anda con chiquitas. Al ver a Ferit, le ha pedido que le diera su móvil para revisar sus conversaciones con Diyar. Aunque él ha intentado bromear con sus celos, ha acabado dándoselo.

Ella lo tiene claro: no habrá nada entre ellos hasta que Diyar sea historia. “Te has portado bien, no hay mensajes comprometidos”, ha reconocido tras leerlo todo, pero manteniendo la distancia de seguridad.

Pero el gran bombazo ha llegado con Kazím. Cuando parecía que iba a estallar el escándalo, el padre de Seyran ha sorprendido a Ferit: “Estoy de tu lado. Te entiendo, hijo”. Kazím, recordando su historia con Esme, le ha confesado que sabe que es imposible olvidar a una ex, aunque su mujer piense lo contrario. Eso sí, le ha dejado una advertencia de las suyas entre galleta y galleta: nada de reuniones secretas ni de entrar en el cuarto de su hija.

La presión sobre Ferit ha subido de nivel cuando Kazím le ha dado el empujón definitivo. Mientras Ferit ponía la excusa de esperar a que pase lo de Sinan para romper con Diyar, Kazím le ha advertido: “Nada de eso. Ve a dejarla ahora mismo o te vas a enterar de lo que soy capaz”. El suegro ha hablado y ahora Ferit no tiene escapatoria: o deja a Diyar ya, o tendrá que vérselas con él.