Andrés oculta a Valentina el verdadero motivo de su contratación como secretaria

Andrés y Valentina están muy ilusionados con su boda. Además, la joven ha aceptado el nuevo puesto que le han ofrecido en la empresa: ser la secretaria de Pablo Salazar.

Antes de que Andrés pudiera contarle nada a su futura mujer, ella le ha desvelado que ha aceptado la nueva oportunidad en la fábrica. ¡Y está muy contenta!

Aunque también siente pena de dejar a las chicas de la tienda. A ver cómo se apañan ahora Claudia y Paula sin ella…

Andrés se ha quedado paralizado ante esta noticia. ¿Cómo le va a confesar ahora que le han ofrecido ese puesto por los hilos que ha movido Damián? ¿Cómo se lo tomará ella?

¿Reunirá Andrés el valor de contárselo a su prometida o comenzarán un matrimonio con mentiras?