Capítulo 649
Andrés oculta a Valentina el verdadero motivo de su contratación como secretaria
De la Reina ve a su prometida tan ilusionada con su nueva oportunidad laboral que se frena sobre contarle que todo lo ha orquestado Damián.
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Andrés y Valentina están muy ilusionados con su boda. Además, la joven ha aceptado el nuevo puesto que le han ofrecido en la empresa: ser la secretaria de Pablo Salazar.
Antes de que Andrés pudiera contarle nada a su futura mujer, ella le ha desvelado que ha aceptado la nueva oportunidad en la fábrica. ¡Y está muy contenta!
Aunque también siente pena de dejar a las chicas de la tienda. A ver cómo se apañan ahora Claudia y Paula sin ella…
Andrés se ha quedado paralizado ante esta noticia. ¿Cómo le va a confesar ahora que le han ofrecido ese puesto por los hilos que ha movido Damián? ¿Cómo se lo tomará ella?
¿Reunirá Andrés el valor de contárselo a su prometida o comenzarán un matrimonio con mentiras?
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