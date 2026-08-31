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Capítulo 101

Una llamada del médico desata el pánico entre los Korhan: Halis será operado de urgencia

Una llamada del médico ha hecho saltar todas las alarmas en la familia Korhan. Orhan ha recibido una noticia que nadie esperaba y ha tenido que comunicarla de inmediato: Halis tendrá que ser operado de urgencia.

Una llamada del médico desata el pánico entre los Korhan: Halis será operado de urgencia

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Hattuc se ha quedado muy asustada al escuchar la conversación y ha querido saber qué le ha ocurrido al patriarca. “Orhan, ¿qué pasa?”, ha preguntado preocupada al ver la reacción de todos.

El empresario ha explicado que el médico le ha comunicado que tienen que intervenir a Halis de inmediato. La noticia ha provocado una auténtica carrera para organizar el viaje y estar junto a él cuanto antes. “Reserva los billetes de avión”, ha pedido a Ferit a toda prisa.

Hattuc tampoco ha querido quedarse atrás y ha exigido viajar con ellos: “¡Cómprame un billete de avión también!”. Su única preocupación era poder estar junto a Halis en el momento en el que despierte de la operación.

La situación es todavía más angustiosa porque, hasta ese momento, todo parecía ir bien. “También todo iba bien. ¿Qué ha cambiado ahora?”, se han preguntado, sin entender qué ha podido ocurrir para que los médicos tengan que intervenir de urgencia.

Ahora, solo queda esperar que la operación salga bien y Halis pueda volver a abrir los ojos junto a los suyos.

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