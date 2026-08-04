Capítulo 618 de Sueños de libertad; 4 de agosto: Tasio propone a Damián hacer una oferta a Floral

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Nieves ha visto a Miguel preocupado y desanimado y le ha insistido a que le hablara sobre Claudia y sus sentimientos.

A pesar de haber vivido la dura historia de Marisol, Nieves le ha explicado a su hijo que hay que ser valiente y luchar por el amor a pesar de todas las complicaciones.

La historia de amor de Tasio y Paula ha llegado a oídos de Doña Clara. La madre de Pelayo ha sido testigo de la tensa situación en la tienda y le ha ofrecido a Paula unas palabras reconfortantes.

Por otro lado, Marta se ha desahogado con Andrés sobre la propuesta de trabajo de Bianca a Fina. La hija de Damián está segura de que las intenciones de Bianca no son sinceras. ¿Intentará la argentina separar a la pareja?

Mientras, Manuela ha aconsejado a Claudia sobre su situación con Miguel, animándola a contarle su historia para que el doctor pueda entenderla mejor y que vea que el amor puede curar.

Las ideas de Tasio sobre los negocios de La Industrial no están gustado a su padre. Damián se ha negado en rotundo a colaborar con antiguos enemigos, pero su hijo ha insistido en que podría ser una solución a sus problemas.

Claudia le ha propuesto a Valentina acudir a una especialista como Nieves para que pueda aconsejarla y ayudarla a superar sus miedos y así pueda darle una oportunidad a Andrés. ¿Visitará Valentina a la enfermera para intentar superar el pasado?

Las mentiras de Beatriz empiezan a molestar a Gabriel, aunque las intenciones de la niñera son asegurar el secreto de su relación.

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