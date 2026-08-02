"No volveréis a dormir tranquilos": la inquietante amenaza de Karam a los Korhan

Después de recuperar la mansión Korhan, toda la familia se ha reunido para celebrar una noche muy especial. Antes de sentarse a la mesa, Hattuc ha querido dar la bienvenida a todos los que han estado a su lado durante los momentos más difíciles, dedicando unas palabras muy cariñosas a Cengiz, uno de los hombres de confianza de Halis: "Eres uno de los seres más preciados de Halis. Por supuesto que estás invitado", le ha dicho agradeciéndole toda la ayuda que les ha prestado.

Antes de comenzar la cena, Abidin ha intentado decir unas palabras, pero Ferit lo ha interrumpido con cariño: "Nunca hablaremos de nuestra ira ni de nuestro resentimiento. Siempre estaremos juntos. Con eso basta", dejando claro que lo importante era mirar hacia delante.

Hattuc ha tomado la palabra para pronunciar una emotiva oración en nombre de Halis, que continúa recuperándose de su enfermedad. "En este sagrado día de Ramadán, gracias a Dios estamos de nuevo en nuestra casa. Que el Señor nunca separe a esta familia, que nos mantenga con salud para seguir adelante y que nuestra paz sea eterna ahora y siempre", ha rezado.

Con la oración terminada, la familia ha roto por fin el ayuno y ha comenzado la cena entre sonrisas, abrazos y la sensación de que, después de tanto sufrimiento, los Korhan vuelven a sentirse una verdadera familia.

Sin embargo, esa paz podría durar muy poco. Mientras todos celebraban el reencuentro, Karam los observa desde las sombras, decidido a vengarse tras la detención de la gran señora. "No bajéis la guardia, familia Korhan. El verdadero espectáculo va a empezar ahora. No volveréis a dormir tranquilos después de hoy", ha advertido, dejando claro que la pesadilla para los Korhan todavía está lejos de haber terminado.

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