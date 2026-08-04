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En tierra lejana | 4 de agosto

"Yo ya tengo un hijo": Cihan estalla contra Sadakat por despreciar a Alya y a Cihan Deniz

El embarazo de Mine deja de ser un secreto. Cuando Cihan descubre que Sadakat lo sabía desde el principio, carga contra ella como nunca antes.

"Yo ya tengo un hijo": Cihan estalla contra Sadakat por despreciar a Alya y a Cihan Deniz

"Yo ya tengo un hijo": Cihan estalla contra Sadakat por despreciar a Alya y a Cihan Deniz

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Mine ha sido trasladada de urgencia al hospital después de sufrir un nuevo sangrado. Los médicos han sospechado que podía estar perdiendo al bebé y la han llevado inmediatamente a urgencias para intentar salvar el embarazo.

Poco después, Cihan ha llegado al hospital y ha descubierto que Sadakat ya estaba allí. Al enterarse de que su madre conocía desde hacía tiempo el embarazo de Mine, no ha tardado en enfrentarse a ella.

El empresario le ha recordado que le preguntó si Mine escondía algo y la ha acusado de haberle mentido para protegerla. "Está embarazada de ti. Estaba protegiendo a mi nieto", le ha respondido Sadakat. Pero Cihan no daba crédito. "¿De verdad has llegado a creer que podría obligarla a abortar? ¿Así es como tratas a tu hijo?", le ha reprochado.

En ese momento, Cihan ha comprendido cuáles eran las verdaderas intenciones de su madre. Convencido de que Sadakat quería utilizar al bebé para romper su matrimonio con Alya, no ha dudado en echárselo en cara. "Me habéis tendido una trampa. Querías usar a ese niño para que me divorciara de Alya", le ha dicho.

Lejos de dar marcha atrás, Sadakat ha insistido en que Cihan necesitaba un heredero. "La realidad es que tú necesitas un hijo", le ha soltado. Pero el empresario ha dejado clara, una vez más, su postura: "Yo ya tengo un hijo", ha respondido, refiriéndose a Cihan Deniz. Pero su respuesta no ha convencido a Sadakat. "Es el nieto de Ecmel. Y ella, a la que llamas mujer, no es tu igual", ha sentenciado, dejando claro que sigue sin aceptar ni a Alya ni a su hijo como parte de la familia Albora.

Antes de marcharse, Cihan ha soltado a su madre el reproche más duro de todos. "La que me destruye eres tú, madre. Debería darte vergüenza", ha gritado, dejando claro que la relación entre ambos ha quedado más dañada que nunca.

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