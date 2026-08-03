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Capítulo 97

¡Regresa Serpil! La sobrina de Ifakat vuelve con sed de venganza y un peligroso aliado

Serpil ha regresado a la mansión Korhan después de mucho tiempo. La sobrina de Ifakat, que tuvo que marcharse cuando estaba enamorada de Ferit, ha vuelto con cuentas pendientes y un aliado: Karam, el hermano de Abidin.

Una nueva vida

¡Regresa Serpil! La sobrina de Ifakat vuelve con sed de venganza y un peligroso aliado

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de desaparecer de la vida de los Korhan, Serpil ha vuelto a la mansión dispuesta a saldar viejas cuentas. La joven, que en el pasado estuvo enamorada de Ferit y fue enviada lejos por Ifakat, ha reaparecido con un objetivo muy distinto al de entonces: vengarse.

Las primeras imágenes han mostrado a Serpil llegando a la mansión, donde fue recibida por Karam. Ambos se conocieron allí tiempo atrás y ahora parecen haberse convertido en aliados.

Karam tampoco ha olvidado todo lo que ocurrió con su hermano Abidin y sigue buscando una oportunidad para ajustar cuentas con la familia Korhan. Ahora, junto a Serpil, todo apunta a que ambos podrían unir fuerzas para poner en marcha un plan de venganza.

¿Qué están preparando Serpil y Karam? ¿Será este el comienzo de una nueva amenaza para los Korhan?

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