¡Regresa Serpil! La sobrina de Ifakat vuelve con sed de venganza y un peligroso aliado

Después de desaparecer de la vida de los Korhan, Serpil ha vuelto a la mansión dispuesta a saldar viejas cuentas. La joven, que en el pasado estuvo enamorada de Ferit y fue enviada lejos por Ifakat, ha reaparecido con un objetivo muy distinto al de entonces: vengarse.

Las primeras imágenes han mostrado a Serpil llegando a la mansión, donde fue recibida por Karam. Ambos se conocieron allí tiempo atrás y ahora parecen haberse convertido en aliados.

Karam tampoco ha olvidado todo lo que ocurrió con su hermano Abidin y sigue buscando una oportunidad para ajustar cuentas con la familia Korhan. Ahora, junto a Serpil, todo apunta a que ambos podrían unir fuerzas para poner en marcha un plan de venganza.

¿Qué están preparando Serpil y Karam? ¿Será este el comienzo de una nueva amenaza para los Korhan?

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