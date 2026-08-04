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Capítulo 97

"Me apuñalabais por la espalda": Ferit descubre el pacto secreto de Seyran y Orhan y estalla como nunca

Ferit ha descubierto que Seyran aceptó firmar el contrato con los inversores sin él para salvar el proyecto mientras estaba en prisión. Pero lo que más le ha dolido no ha sido la decisión de su mujer, sino enterarse de que Orhan la apoyó desde el principio.

Una nueva vida

"Me apuñalabais por la espalda": Ferit descubre el pacto secreto de Seyran y Orhan y estalla como nunca

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de conocer que Seyran firmó el acuerdo con los inversores para no dejar escapar la oportunidad de la empresa mientras él estaba en la cárcel, Ferit ha estallado contra su padre.

El joven ha acusado a Orhan de haberlo traicionado y de no haberle advertido de lo que estaba ocurriendo. "Yo estaba en la cárcel... y vosotros me apuñalabais por la espalda", le ha reprochado.

Aunque Seyran ha intentado explicar que los inversores no estaban dispuestos a esperar más y que tomó aquella decisión para proteger el futuro del negocio, Ferit no ha querido escuchar ninguna explicación. Para él, todos actuaron a sus espaldas. "Nunca has estado a mi lado en mis momentos difíciles. Cada vez que tengo una oportunidad, haces todo lo posible para que caiga", le ha gritado a su padre.

Orhan tampoco se ha quedado callado y le ha recordado que la empresa estaba por encima de cualquier orgullo. "Con esa cabeza no puedes dirigir una empresa. Me alegro de que Seyran firmara", le ha respondido, echándole en cara que acabó en prisión justo cuando tenía la responsabilidad de sacar adelante el negocio.

Fuera de sí, Ferit ha terminado acusando a su padre de no alegrarse nunca de sus éxitos. "Siempre te ha costado aceptar que soy mejor que tú", le ha dicho, provocando que Orhan perdiera los nervios y acabara echándolo de allí.

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