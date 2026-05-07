Capítulo 84
“La bondad a veces es mala”: el inquietante aviso de Halis a Seyran sobre la verdadera cara de Diyar
Halis Korhan ha vuelto a demostrar por qué nada se le escapa. El abuelo de Ferit ha puesto palabras al presentimiento que atormenta a la joven: ¿es Diyar tan buena como parece o su amabilidad es un arma de destrucción?
Seyran no puede más con la culpa, pero tampoco con sus sospechas. Aunque intenta convencerse de que Diyar es "la mujer perfecta" por haber cuidado de Ferit y haber sido herida por su culpa, hay algo que no le encaja. “No es alguien realista, no parece humana”, le ha confesado a Halis. La joven se siente mal por dudar de alguien que se ha portado tan bien, pero su instinto le dice que esa perfección esconde algo.
Halis, con la sabiduría que le dan los años, le ha dado una lección que ha dejado a Seyran pensando: “La bondad a veces es mala. Algunas personas te inundan de bondad para hundirte”. Para el patriarca, el hecho de que Diyar se muestre siempre tan impecable y que parezca que no necesita nada de nadie es un síntoma de una arrogancia. Según Halis, quienes dan sin recibir a menudo lo hacen para sentirse jueces de los demás o para terminar destruyendo lo que les rodea.
“Si una persona es demasiado buena para ser verdad, tarde o temprano será castigada”, ha sentenciado el abuelo. Seyran ha comprendido que no está loca: su sensación de que Diyar está intentando "convertirse en juez" de sus vidas es compartida por el hombre más poderoso de la casa.
