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En tierra lejana | 5 de mayo

¡Cazado en el almacén!: Nare trunca la huida de Ecmel del hospital y lo entrega a la policía

Ecmel Albora ha intentado burlar a la justicia con una fuga de película orquestada por Demir, pero no contaba con que los oídos de Nare estaban más cerca de lo que pensaba.

Nare trunca la huida de Ecmel del hospital y lo entrega a la policía

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El plan parecía perfecto. Demir y Sahin habían tenido una conversación secreta en la que hablaron sobre cómo sacar a Ecmel del hospital. Aprovechando una resonancia magnética, un técnico de confianza de Demir debía llevar al patriarca hasta el almacén número 3, donde se escondería hasta que "las aguas se calmaran". “Todos pensarán que tu padre ha escapado de aquí, pero se quedará ahí un tiempo”, le aseguró Demir.

Lo que no esperaban es que Nare lo escuchara absolutamente todo. Sin dudarlo ni un segundo, ha tomado el mando de la situación para evitar que la familia se hundiera más en el fango. Primero ha llamado a seguridad para alertar a los gendarmes de que el fugitivo estaba escondido en el almacén 3, y después ha buscado a Sahin para sacarlo de allí antes de que lo pillaran con las manos en la masa.

“¿Qué haces aquí?”, le ha preguntado él sorprendido, a lo que ella ha respondido con la verdad: “Evitar que seas cómplice de los crímenes de tu padre”. Gracias a Nare, los guardias han frustrado la huida. Sahin ha corrido hacia el lugar, pero solo ha llegado para ver cómo su padre era detenido de nuevo, perdiendo así su oportunidad de libertad.

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