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Megan Montaner y el equipo de Entre tierras se sinceran sobre sus compañeros: "Da gusto trabajar con ellos"

Megan Montaner ha llegado a Entre tierras 2 con nuevos compañeros de trabajo y no puede estar más encantada. Al igual que lo está el resto del equipo.

Megan Montaner y el equipo de Entre tierras se sinceran sobre sus compañeros: "Da gusto trabajar con ellos"

Megan Montaner y el equipo de Entre tierras se sinceran sobre sus compañeros: "Da gusto trabajar con ellos"

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Borja Tamayo
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Megan Montaner repite con su papel de María en la segunda temporada de Entre tierras. Sin embargo, en esta ocasión se ha encontrado con un elenco de actores totalmente renovado y la sinergia parece haber sido perfecta.

La protagonista lo tiene claro cuando habla de sus compañeros: "Son personas a las que yo admiro". Además, la actriz se llevó una gran alegría al comprobar que, por mucho que el resto de los actores sean personas a las que ella seguía años atrás, también son "gente muy cercana" con la que "da gusto trabajar". Unas palabras con las que Rodolfo Sancho coincide, quien no duda en señalar que "desde el primer momento ha sido todo muy fácil".

Ginés García Millán, que sí conocía a Sancho, ha explicado lo "gozoso" que ha sido reencontrarse con él; así como lo "estupenda y generosa" actriz que es Montaner. Mientras que Carlos Serrano-Clark ha reconocido la suerte que ha tenido al trabajar con "gente tan potente" para así poder "seguir aprendiendo".

La química entre todos es palpable desde el primer episodio y ahora lo han querido evidenciar más si cabe. ¡Dale play al vídeo de arriba y descúbrelo!

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