Capítulo 84
¿Un disparo amañado?: las pruebas de Seyran que dejan a Diyar como una mentirosa
Seyran no se traga la versión de Diyar sobre el ataque y ha decidido interrogarla hasta dar con la verdad.
En cuanto ha tenido ocasión, Seyran se ha plantado en la habitación de Diyar para hacerle preguntas. “¿Llevaba casco? ¿Entonces cómo viste con claridad que era Sinan?”, le ha soltado. La cara de Diyar ha sido un poema al verse acorralada por la lógica.
Pero Seyran ha ido mucho más allá. La joven ha detectado dos fallos garrafales: esa no es la letra de Sinan y, lo más importante, ¡él no sabe conducir una moto! “¿Cuándo ha aprendido, estando fugado?”, ha dicho Seyran. La sospecha de que todo es un montaje para que ella abandone la mansión es cada vez mayor.
Diyar, viéndose descubierta, ha intentado jugar la carta del victimismo: “¿Qué piensas, que me disparé yo?”. Ferit ha tenido que intervenir para que Seyran la dejara descansar.
Antes de irse, Diyar ha vuelto a tirar de manipulación suplicándole a Ferit que no la deje sola, temerosa de que Seyran termine de abrirle los ojos.
