Las intimidades sexuales de Lidia, Ruth y Sonia escandalizan a su padre

Ruth está encantada con Raissa. Las dos jóvenes se pasaron tres días manteniendo relaciones sexuales tras conocerse en la peculiar cena que organizó Albany en su casa para presentarle a Can a una de sus hijas.

Sin embargo, Ruth está preocupada porque cree que Raissa ha fingido un orgasmo, algo que a su hermana Lidia le sorprende enormemente: “¿No hay como un código de no mentirnos entre nosotras?”

En mitad de la conversación, Lidia se pone a dar detalles de su vida sexual y su padre se ve obligado a carraspear para dejarles claro a sus hijas que las está escuchando. ¿Lograrán poner en orden su vida amorosa las Becher?