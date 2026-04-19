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Avance de Una nueva vida

Seyran y Ferit se enfrentan a sus sentimientos con Sinan al acecho: esta noche, en Una nueva vida

En un cara a cara de alto voltaje, ella le obligará a elegir de una vez por todas. ¿Se quedará con la seguridad de Diyar o se arriesgará a volver con el amor de su vida?

Seyran y Ferit se enfrentan a sus sentimientos con Sinan al acecho: esta noche, en Una nueva vida

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Mientras Sinan acecha cada vez más cerca del taller, siguiendo a Seyran, ella y Ferit tienen un cara a cara que lo cambiará todo. Es un encuentro marcado por las emociones contenidas y por una realidad que ya no pueden seguir ocultando.

Seyran, cansada de perder el tiempo y de ver cómo la vida se les escapa, decide dar un paso al frente. Con toda la valentía, le pone frente al espejo: Ferit sigue atrapado en una relación con Diyar que no es lo que siente de verdad. Aunque él insiste una y otra vez en que quiere a su prometida, Seyran lo tiene claro y le advierte de las consecuencias de seguir negando lo evidente.

Ferit está totalmente dividido entre la razón y el corazón. Intenta aferrarse a la lógica y recuerda, con miedo, el daño que se hicieron en el pasado; para él, volver a empezar es como reabrir heridas.

Sin embargo, Seyran no piensa rendirse y le pide una última oportunidad, convencida de que esta vez, por fin, podrían hacer las cosas bien. Con el peligro de Sinan pisándoles los talones, Ferit tiene la última palabra. ¿Cuál será su respuesta? Este domingo a las 22:00 horas, en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

Ferit, acorralado por sus sentimientos en el próximo capítuloAnt

"¿Seyran está en tu cabeza o en tu corazón?": Ferit, acorralado por sus sentimientos en el próximo capítulo

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