Capítulo 554
Cloe recibe una valiosa información sobre el paradero de Fina… ¿se lo contará a Marta?
La francesa ha recibido una llamada de una asociación de fotógrafos en Argentina, pero no se ha atrevido a decírselo a su exnovia.
Publicidad
Lo último que se esperaba Cloe era recibir una llamada con información sobre el paradero de Fina, ¡pero así ha sucedido!
El teléfono ha sonado en el despacho y a la embajadora de Brossard se le ha cambiado la cara al descubrir que al otro lado de la línea se encontraba la Asociación de Fotógrafos de Rosario, quienes preguntaban por Marta.
En esta llamada, la francesa ha descubierto que… ¡Fina es miembro de esta asociación! Así que ha asegurado que le transmitirá esta información a la hija de Damián.
Sin embargo, cuando la joven se ha dispuesto a llamar a la casa De la Reina, ha quedado paralizada y no se ha atrevido a contarle la verdad a su expareja, que esperaba ansiosa a obtener noticias del paradero de Fina.
¿Podrá Cloe finalmente contarle esta pista sobre Fina o terminará por ocultar esta valiosa información que podría propiciar este esperado reencuentro?
Publicidad