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Capítulo 554 de Sueños de libertad; 6 de mayo: Gorito y Álvaro roban los camiones de la perfumería

Beatriz ha descubierto a su pareja hablando con un extraño y teme que estén tramando algo.

Álvaro y Gorito dan el gran golpe

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Nieves ha roto por completo su relación con Pablo! Y es que, Gabriel le ha confesado que su marido le contó la verdad no por amor a ella, sino por su orgullo en la empresa.

Gabriel también ha aceptado la propuesta de Pablo de fabricar los perfumes más rentables de los De la Reina, una noticia que ha cogido por sorpresa a la familia.

En otro orden de cosas, Cloe sigue dando vueltas al beso que intento darle a Marta y se ha desahogado en Valentina, quien ha tratado de consolarla.

Además, la francesa ha recibido una llamada con información de Fina, pero se debate si contárselo a la hija de Damián u ocultarlo. ¿Cuál será su decisión?

Mientras tanto, Andrés sigue recuperándose del mortal enfrentamiento que protagonizó contra Rodrigo. Y es que… ¡Begoña le ha curado sus heridas! ¿Habrá significado algo para ellos?

Finalmente, Álvaro y Gorito han ultimado el gran golpe a los camiones de la perfumería. No obstante, Beatriz los ha visto a lo lejos, temiendo que tramen algo. ¿Descubrirá de qué se trata?

No te pierdas nada de Sueños de libertad de lunes a viernes en Antena 3 o vuelve a disfrutar de todos sus capítulos en atresplayer.

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Álvaro y Gorito dan el gran golpe

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