El domingo a las 22:00 horas
"Vuelvo a la mansión con Abidin": Suna, dispuesta a comenzar de nuevo en el próximo capítulo de Una nueva vida
La joven le ha contado a su hermana una inesperada noticia dejando a Seyran sin palabras.
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Suna va a tener las cosas muy claras en el próximo capítulo de Una nueva vida: va a comenzar de cero junto Abidin, aunque eso suponga alejarse de su familia y de su hermana Seyran.
Después de que su familia comience a buscarla sin éxito, Seyran consigrá hablar con ella por teléfono, muy preocupada por su desaparición.
Pero la respuesta de Suna dejará a todos sin palabras y sobre todo a Seyran: le contará que regresa a la mansión junto a Abidin y que su futuro está a su lado.
Convencida de que ese es el lugar al que pertenece, le dejará claro que no piensa dar marcha atrás.
Con esta inesperada confesión, Suna dará un paso decisivo hacia una nueva vida, aunque eso implique enfrentarse a su familia y provocar una profunda herida en Seyran.
¿Aceptarán los suyos su decisión o intentarán hacerla cambiar de opinión? El domingo, a las 22.00 horas, capítulo imperdible de Una nueva vida en Antena 3. También disponible en atresplayer.
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