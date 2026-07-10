“¿A quién no le gusta resolver un asesinato?”: los motivos por los que hay que ver Ágata y Lola según su elenco

La espera está a punto de llegar a su fin. Es domingo podremos disfrutar en atresplayer de una nueva serie procedimental que lo tiene todo para atrapar al espectador desde el primer capítulo: Ágata y Lola.

“Hay tramas y relaciones entre personajes súper divertidas”, nos adelanta Mireia Oriol, que interpreta a Ágata en la serie. Eva Martín, por su parte, que da vida a Lola, nos asegura que pasaremos un buen rato con los capítulos.

“¿A quién no le gusta resolver un asesinato y buscar sospechosos?”, nos pregunta Sara Sanz, la actriz que dio vida a Cristina en Sueños de libertad y que interpretará a una joven policía en Ágata y Lola.

Todo el elenco coincide en que las dos protagonistas del procedimental se ganarán rápido el cariño de la gente y que sentirán la serie como “casa”. ¡Escucha todo lo que nos han contado los actores en el vídeo de arriba!

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