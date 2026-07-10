Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El domingo, gran estreno

“¿A quién no le gusta resolver un asesinato?”: los motivos por los que hay que ver Ágata y Lola según su elenco

La serie protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol llegará este domingo a atresplayer con muchos personajes que te enamorarán.

“¿A quién no le gusta resolver un asesinato?”: los motivos por los que hay que ver Ágata y Lola según su elenco

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

La espera está a punto de llegar a su fin. Es domingo podremos disfrutar en atresplayer de una nueva serie procedimental que lo tiene todo para atrapar al espectador desde el primer capítulo: Ágata y Lola.

“Hay tramas y relaciones entre personajes súper divertidas”, nos adelanta Mireia Oriol, que interpreta a Ágata en la serie. Eva Martín, por su parte, que da vida a Lola, nos asegura que pasaremos un buen rato con los capítulos.

“¿A quién no le gusta resolver un asesinato y buscar sospechosos?”, nos pregunta Sara Sanz, la actriz que dio vida a Cristina en Sueños de libertad y que interpretará a una joven policía en Ágata y Lola.

Todo el elenco coincide en que las dos protagonistas del procedimental se ganarán rápido el cariño de la gente y que sentirán la serie como “casa”. ¡Escucha todo lo que nos han contado los actores en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Capítulo 599 de Sueños de libertad; 8 de julio: el miedo se apodera de Marta… ¡teme perder a Fina para siempre!

Capítulo 599 de Sueños de libertad; 8 de julio: el miedo se apodera de Marta… ¡teme perder a Fina para siempre!

Antena 3 » Series » Agata y Lola

Publicidad

Series

“¿A quién no le gusta resolver un asesinato?”: los motivos por los que hay que ver Ágata y Lola según su elenco

“¿A quién no le gusta resolver un asesinato?”: los motivos por los que hay que ver Ágata y Lola según su elenco

"Vuelvo a la mansión con Abidin": Suna , dispuesta a comenzar de nuevo en el próximo capítulo de Una nueva vida

"Vuelvo a la mansión con Abidin": Suna, dispuesta a comenzar de nuevo en el próximo capítulo de Una nueva vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol y Nieves se reencuentran en un tenso cara a cara

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol y Nieves se reencuentran en un tenso cara a cara

Capítulo 600 de Sueños de libertad; 9 de julio: Tasio reprime sus sentimientos hacia Paula, pero le ofrece un nuevo trabajo
Capítulo 600

Capítulo 600 de Sueños de libertad; 9 de julio: Tasio reprime sus sentimientos hacia Paula, pero le ofrece un nuevo trabajo

Beatriz reemplaza la leche materna por un biberón y envuelve a Juanito con su olor para arrebatárselo a Begoña
Capítulo 600

Beatriz reemplaza la leche materna por un biberón y envuelve a Juanito con su olor para arrebatárselo a Begoña

Miguel, a punto de besar a Claudia, pero… ¡en el último momento no se atreve a dar el paso!
Capítulo 600

Miguel, a punto de besar a Claudia, pero… ¡en el último momento no se atreve a dar el paso!

Los jóvenes han tenido una segunda cita que demuestra que hay una gran conexión entre ellos.

Marta abre su corazón a Fina y sellan una emotiva reconciliación: “No me vas a perder nunca”
Capítulo 600

Marta abre su corazón a Fina y sellan una emotiva reconciliación: “No me vas a perder nunca”

La pareja ha puesto fin a días de tensión y desencuentros de la forma más romántica posible.

Un beso en sus sueños delata a Begoña… ¡no puede olvidarse de Andrés!

Un beso en sus sueños delata a Begoña… ¡no puede olvidarse de Andrés!

Ella es Noa, la miembro más joven del equipo de investigación, interpretada por Sara Sanz: “Entró en la policía judicial por pasión”

Ella es Noa, la miembro más joven del equipo de investigación, interpretada por Sara Sanz: “Entró en la policía judicial por pasión”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia y Miguel, más cerca que nunca tras su cita en el cine... ¿habrá beso?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia y Miguel, más cerca que nunca tras su cita en el cine... ¿habrá beso?

Publicidad