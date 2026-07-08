Suna rompe definitivamente con Abidin y le cierra las puertas de la vida de su hijo

Suna recibe a Abidin con absoluta frialdad y le asegura que ya no forma parte de su vida. Dolida por la traición a su familia, le deja claro que no piensa perdonarlo y que tampoco permitirá que ejerza como padre de su hijo.

El enfrentamiento confirma la ruptura definitiva entre ambos después de los últimos acontecimientos que han sacudido a las dos familias. Abidin abandona el hospital completamente destrozado tras escuchar la decisión de Suna en Una nueva vida.

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