“Voy a ser madre”: Amanda confiesa a su hermano que está embarazada mientras él lucha por salvar su vida

David ha cometido una locura al sentir que los problemas le habían sobrepasado y que había defraudado a todo el mundo. El hijo de Octavio ha intentado quitarse la vida tomándose un bote de pastillas.

Por suerte, Amanda y César consiguieron llegar a tiempo a casa de David y llamaron a una ambulancia que lo trasladó rápidamente al hospital. Allí, los médicos le han hecho un lavado de estómago y parece que han conseguido estabilizarlo.

A pesar de los problemas que han tenido, Patricia y Octavio se han acercado a visitarlo por su cuenta, pero quién realmente no se separa de él es Amanda. No piensa moverse hasta que le confirmen que su vida no corre peligro.

Mientras lo observaba en su camilla, Amanda ha decidido confesarle a su hermano un secreto que le asusta y le ilusiona a partes iguales: “Voy a ser madre”. Parece que la teoría de Sara se ha confirmado y los mareos y vómitos de la joven de estos últimos días venían provocados por el bebé qué espera. ¿Qué pasará ahora? ¿Despertará David? ¿Le contará Amanda a César que va a ser padre?