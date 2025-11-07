Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 40

La decisión de Octavio Oramas que cabrea a sus socios: ¡va a despedir al 20% de la plantilla!

Tras la destitución de David como director ejecutivo de la empresa, Octavio ha decidido seguir recortando gastos anunciando despidos.

La decisión de Octavio Oramas que cabrea a sus socios: ¡va a despedir al 20% de la plantilla!

Patri Bea
Desde que la verdad sobre la muerte de Roberto Hurtado salió a la luz, los problemas en el grupo Oramas no han dejado de crecer. No solo se han caído varios proyectos de peso, si no que Octavio ha despedido a su hijo David después de que éste fuera quién destapó la verdad sobre el crimen.

Octavio vuelca toda su rabia con David y lo despide del Grupo Oramas: "Has perdido mi confianza, para mí ya no existes"

Todos sus socios creen que Octavio ha tomado una decisión en caliente y equivocada con David y Álvaro le ha recordado que muchos proyectos importantes que siguen en marcha tienen su nombre, pero el empresario lo tiene claro: el puesto de su hijo puede ocuparlo otra persona.

Por si esto fuera poco, Octavio ha anunciado que ha tomado una decisión por su cuenta para solucionar la constante bajada de acciones: “Esto se arregla reduciendo un 20% de la plantilla”. ¿Conseguirán sus socios hacerle cambiar de opinión? ¿Superará el grupo Oramas esta crisis?

El patriarca se toma la justicia por su mano y, tras echar a Patricia de la mansión, despide a su propio hijo de su empresa.

Que Patricia le haya mentido con algo tan bonito es algo que el patriarca no va a dejar pasar por alto.

