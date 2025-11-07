Antena 3 LogoAntena3
Una mujer justa

Así define Verónica Sánchez a Inés Lazariego en Las hijas de la criada: "Lucha porque las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres"

La actriz da vida a una de las protagonistas de la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega.

Inés Lazariego es una de las protagonistas de Las hijas de la criada, serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega que llegará el 30 de noviembre a atresplayer. Es una mujer culta, viajada, fuerte y con un gran sentido de la justicia.

Verónica Sánchez es la actriz que da vida a este personaje y nos ha recalcado que Inés “vive totalmente ajena a la cara b de su familia”. Para ella, sus seres queridos son lo más importante, pero eso no le permite dejar de lado a las mujeres del pueblo, a las cuales anima a conseguir los mismos derechos que los hombres.

Ella se ha casado completamente enamorada de su marido Gustavo y ambos se han convertido en un matrimonio muy respetado en Punta do Bico. “Confía ciegamente en él y ese es el problema”, ha recalcado Verónica.

La vida de Inés dará un giro de 180º sin que ella misma se dé cuenta y tendrá que enfrentarse a numerosos problemas que le harán convertirse cada vez en una mujer más fuerte. ¡Conoce más sobre ella dándole al play al vídeo de arriba!

Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega visita el rodaje de Las hijas de la criada: "Me he emocionado mucho, me lo imaginaba exactamente así"

