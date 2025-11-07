Amanda y César firman el divorcio y ponen punto final a su matrimonio con más dudas que certezas

La tensión se respiraba en el juzgado en el que César y Amanda iban a poner fin a tu matrimonio, un enlace que nació del afán de hacer daño a Octavio, pero que poco a poco ha ido afectando a ellos mismos hasta un punto de no retorno.

Acoger a Saúl en su casa fue la gota que colmó el vaso, y Amanda le pidió con ahínco a César que firmase el divorcio cuando el mexicano seguía confiando en el amor que se tienen.

En el juzgado, César no ha puesto objeciones y ha firmado los papeles. Tenía claro que Amanda se echaría atrás, que las dudas la invadirían y que no firmaría nada. Y, por un momento, así ha sido.

Las miradas entre ellos lo decían todo: aún hay amor. Pero Amanda quiere cortar por lo sano, finge que lee todas las cláusulas mientras gana algo de tiempo para poner en orden sus sentimientos.

“Vámonos a casa”, le susurra César con esa mirada que tanto enamora a Amanda mientras le pide que no firme. Ella sonríe, ha caído tantas veces en la tentación, que esta vez no quiere hacerlo.

Decidida, firma los papeles del divorcio, poniendo punto final al matrimonio con César, y dejando hundido al mexicano. ¿Será este el fin definitivo de la relación?