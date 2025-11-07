Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 39

Amanda y César firman el divorcio y ponen punto final a su matrimonio con más dudas que certezas

La pareja ha firmado los papeles que ponen fin a su matrimonio.

Amanda y César firman el divorcio y ponen punto final a su matrimonio con más dudas que certezas

Publicidad

Julián López
Publicado:

La tensión se respiraba en el juzgado en el que César y Amanda iban a poner fin a tu matrimonio, un enlace que nació del afán de hacer daño a Octavio, pero que poco a poco ha ido afectando a ellos mismos hasta un punto de no retorno.

Saúl provoca una nueva crisis entre César y Amanda: “Haz lo que quieras, pero fírmame el divorcio”

Acoger a Saúl en su casa fue la gota que colmó el vaso, y Amanda le pidió con ahínco a César que firmase el divorcio cuando el mexicano seguía confiando en el amor que se tienen.

En el juzgado, César no ha puesto objeciones y ha firmado los papeles. Tenía claro que Amanda se echaría atrás, que las dudas la invadirían y que no firmaría nada. Y, por un momento, así ha sido.

Las miradas entre ellos lo decían todo: aún hay amor. Pero Amanda quiere cortar por lo sano, finge que lee todas las cláusulas mientras gana algo de tiempo para poner en orden sus sentimientos.

“Vámonos a casa”, le susurra César con esa mirada que tanto enamora a Amanda mientras le pide que no firme. Ella sonríe, ha caído tantas veces en la tentación, que esta vez no quiere hacerlo.

Decidida, firma los papeles del divorcio, poniendo punto final al matrimonio con César, y dejando hundido al mexicano. ¿Será este el fin definitivo de la relación?

¡Saltan chispas! Amanda y César dejan a un lado sus diferencias y protagonizan un romántico momento

¡Saltan chispas! Amanda y César dejan a un lado sus diferencias y protagonizan un romántico momento

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Amanda y César firman el divorcio y ponen punto final a su matrimonio con más dudas que certezas

Amanda y César firman el divorcio y ponen punto final a su matrimonio con más dudas que certezas

Octavio vuelca toda su rabia con David y lo despide del Grupo Oramas: “Has perdido mi confianza, para mí ya no existes”

Octavio vuelca toda su rabia con David y lo despide del Grupo Oramas: “Has perdido mi confianza, para mí ya no existes”

Octavio se cobra a su primera víctima por el falso embarazo: ¡echa a Patricia de su mansión!

Octavio se cobra a su primera víctima por el falso embarazo: ¡echa a Patricia de su mansión!

Mientras Amanda y César se divorcian, Laura y Álvaro cruzan una línea roja como abogados: ¿un beso que confirma su relación?
Mejores momentos | Capítulo 39

Mientras Amanda y César se divorcian, Laura y Álvaro cruzan una línea roja como abogados: ¿un beso que confirma su relación?

David, hundido tras descubrir el falso embarazo: “De Patricia me sorprende, pero de Julia me ha matado”
Mejores momentos | Capítulo 39

David, hundido tras descubrir el falso embarazo: “De Patricia me sorprende, pero de Julia me ha matado”

Tasio
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio comienza con los despidos en Perfumerías de la Reina

A pesar del mal trago que está pasando, el joven tendrá que activar las nuevas medidas que le exige Brossard.

Andrés
Resumen

Capítulo 431 de Sueños de libertad; 6 de noviembre: Andrés comienza a dudar sobre la recuperación de María

El joven tiene lagunas sobre lo ocurrido, pero empieza a hacer preguntas tanto a la propia María como a la doctora Borrell.

¡Primer desencuentro entre Damián y Cloe!: “Empieza una nueva era”

¡Primer desencuentro entre Damián y Cloe!: “Empieza una nueva era”

Cloe le exige a Tasio que despida a la mitad de la plantilla... ¡Es una orden de Brossard!

Cloe le exige a Tasio que despida a la mitad de la plantilla... ¡Es una orden de Brossard!

Cloe le pide a Marta que se reincorpore cuanto antes al trabajo: “Creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien”

Cloe le pide a Marta que se reincorpore cuanto antes al trabajo: “Creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien”

Publicidad