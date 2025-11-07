Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 40

David intenta quitarse la vida y envía una carta de despedida a su padre: “Se me hace insoportable continuar”

Los problemas han sobrepasado al hijo de Octavio y se ha tomado un bote de pastillas. Por suerte, parece que Amanda ha podido llegar a tiempo y ha llamado a una ambulancia.

David está completamente hundido. Después de descubrir el engaño de Patricia y Julia, su padre se ha presentado en su casa para dejarle claro que para él ya no existe y para despedirlo de la empresa. No perdona que destapase la verdad sobre Roberto Hurtado, ni que se creyese en falso embarazo de su mujer.

Sobrepasado por sus problemas, David ha decidido escribirle una carta a su padre antes de cometer una locura. Además, se ha despedido de las personas que más le importan sin dejar claro qué pretendía hacer.

Mientras el hermano de Amanda se toma un bote de pastillas en su casa, Octavio se dispone a leer su carta: “Nunca más volveré a causarte problemas. Solo yo soy responsable de esta decisión”.

Por suerte, Amanda y César han llegado a casa de David poco después de que éste ingiriese el bote de pastillas y han llamado a una ambulancia al ver que todavía tenía pulso. ¿Lograrán los médicos salvarle la vida?

El patriarca se toma la justicia por su mano y, tras echar a Patricia de la mansión, despide a su propio hijo de su empresa.

Que Patricia le haya mentido con algo tan bonito es algo que el patriarca no va a dejar pasar por alto.

