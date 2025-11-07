Antena 3 LogoAntena3
Suna le recuerda a Ferit una dura verdad: no todos los amores son correspondidos

Ferit, ajeno al compromiso de Seyran con Akin, busca consuelo en Suna, convencido de que su mujer todavía lo ama. Pero Suna, obligada a mantener el secreto de Ökkes, intenta confundirlo aún más.

Desesperado, Ferit se ha reunido con Suna en el parque, negándose a aceptar el rechazo de Seyran. Está convencido de que su amor sigue vivo: "La llevo aquí. Se lo puedo ver en los ojos. Sé que está enamorada". insiste en que su mujer no es capaz de fingir de esa manera.

Suna, bajo la presión de la amenaza de Ökkes a Orhan, no puede revelar la verdad. En su lugar, ha hablado mal de su propia hermana, diciéndole que siempre ha sido así, incluso cuando estuvo saliendo con Yusuf: "No eres su primer amor, así que no esperes ser el último”.

La joven le ha dicho que, en la vida, no todos los amores son correspondidos y que, a veces, nos hacemos falsas ilusiones. Pero él se niega a creerlo, convencido de que hay algo más.

Lo que no imagina es que Seyran acaba de comprometerse con Akin y que su boda es inminente. Y, mientras tanto, Suna no puede ocultar su obsesión por Ferit: quiere que acaben juntos.

