Mejores momentos | Capítulo 40

Octavio obliga al Doctor Garay a abandonar Oramas: “No quiero salir a la calle y encontrarme con tu cara”

El empresario no perdona el engaño del ginecólogo y lo amenaza con arruinar su vida si no hace lo que le manda.

A Octavio Oramas no le ha hecho ninguna gracia descubrir que Patricia le ha estado tomando el pelo y no ha dudado en echarla de casa, a pesar de que ella jura estar esperando un nieto suyo en estos momentos.

Tras echar a su nuera a la calle, Octavio ha mandado llamar a su despacho al Doctor Garay, ya que es consciente de que él ha tenido que ayudarle a tapar el engaño cuando Patricia todavía no se había quedado embarazada.

“Quiero que te vayas de Oramas”, le ha dicho directamente el empresario al ginecólogo. A pesar de que Garay le ha explicado que no puede dejar su hogar, Octavio le ha dejado claro que, si no hace lo que le dice, tendrá graves problemas.

“Te vamos a denunciar, te vamos a llevar a juicio y probablemente vayas a la cárcel, pero es que te vamos a pedir una indemnización tan grande que quedarás completamente arruinado”, le ha advertido Álvaro. ¿Aceptará las consecuencias el doctor Garay?

