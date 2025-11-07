Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 432 de Sueños de libertad; 7 de noviembre: Julia teme que Begoña quiera más a su nuevo hermanito que a ella

Digna le pide a Teo que le ayude a animar a Julia con la llegada del bebé a la familia.

Esta semana en Sueños de libertad todo está cambiando muy rápido en la colonia. Tasio se ha visto obligado a despedir a la mitad de la plantilla por orden directa de Brossard.

Además, Cloe ya ha anunciado a la chicas de la tienda la nueva medida: a partir de ahora cobrarán por comisión. Carmen, Claudia y Gema no han respondido con demasiada ilusión. Por mucho que Cloe lo presente como una “gran oportunidad”.

Por su parte, Chema está completamente indignado con Tasio: ¡le va a despedir de la fábrica! A él que es su cuñado. Y es que ha reaccionado aún peor al comprobar que su hermana Carmen se pone de parte del aún director de Perfumerías de la Reina. Y es que pronto, Marta de la Reina podría convertirse en la nueva directora, a propuesta de Cloe.

Por otra parte, Begoña está preocupada por Julia. A la pequeña sigue sin hacerle demasiada gracia la llegada de su nuevo hermanito. Ella cree que, por ser hijo de Begoña y Gabriel, le van a querer más que a ella.

Por su parte, Andrés está empezando a recordar. Ha ido junto con Damián a la fábrica, donde David, el ex de Carmen, le ha comentado que por la gravedad de la explosión él podría haber muerto también en el accidente. Es entonces cuando vuelve a tener un flashback y recuerda como Gabriel le confesó que fue él quien saboteó la sala de calderas.

Por último, Pelayo ha ido a visitar a Eladio y ha poner las cosas en su sitio. Cuando Eladio le pregunta al gobernador civil cuando saldrá de la cárcel, este contesta que nunca. Joaquín no cede ante el chantaje y es que Eladio está dispuesto a revelar la orientación sexual de ambo sino le saca de allí. Por lo que Pelayo manda que le den una paliza...

No te pierdas todo lo que ha pasado y vuelve a verlo en atresplayer.

Series

