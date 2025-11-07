Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 432

Los recuerdos vuelven a atormentar a Andrés: ¡comienza a recordar el momento en el que Gabriel provocó la explosión!

El joven parece que empieza recordar lo que pasó ese día al pisar la sala de calderas.

Andrés parece que está empezando a recordar. Primero fue cuando unos flashes de María en pie invadieron su mente.

El joven De la Reina recordó que su mujer podría caminar el día antes de la explosión, aunque empezó a tener dudas al no saber si se trataba de ficción o realidad.

Ahora, Andrés parece que ha vuelto a recordar al poner un pie en la sala de calderas.

Ha ido acompañado de su padre para comprobar cómo va la reconstrucción de la sala de calderas y David, el ex de Carmen que está trabajando allí, le ha contado cómo va todo.

Allí, Andrés ha empezado a tener recuerdos borrosos y parece que empieza a recordar el momento donde Gabriel le confesó que saboteó la sala de calderas.

Capítulo 432

Capítulo 432

La actriz da vida a una de las protagonistas de la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega.

