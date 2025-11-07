Pelayo visita a Eladio en prisión para poner fin a su chantaje: “No vuelvas a acercarte a mi familia”

Eladio ha vuelto para hacerle la vida imposible a Marta. La está chantajeando y quiere que Pelayo, como nuevo gobernador civil, le saque de prisión.

Si no lo hace, Eladio desvelará a todos la orientación sexual tanto de Pelayo como de Marta.

La empresaria le cuenta a Pelayo el chantaje de Eladio y Pelayo le deja claro que no va a sacar a ese hombre de allí y le hace una visita en la cárcel.

Nada más verlo, Eladio le dice que esperaba ver a su mujer, pero que habrá ido él porque tendrá más carácter a pesar de que sea él quien es la mujer de la casa.

El delincuente le pregunta que cuando le va a sacar de ese agujero, a lo que Pelayo le responde que nunca.

El gobernador civil le dice que tenga cuidado con lo que dice si no quiere que se le aplique el garrote vil y antes de irse ordena que un hombre le de una paliza y que le cambien de prisión.

¿Será todo esto suficiente para que Eladio guarde silencio?