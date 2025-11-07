Capítulo 432
Pelayo visita a Eladio en prisión para poner fin a su chantaje: “No vuelvas a acercarte a mi familia”
El marido de Marta le deja las cosas claras al delincuente dejándole claro que él es quien tiene todas las cartas para perder.
Eladio ha vuelto para hacerle la vida imposible a Marta. La está chantajeando y quiere que Pelayo, como nuevo gobernador civil, le saque de prisión.
Si no lo hace, Eladio desvelará a todos la orientación sexual tanto de Pelayo como de Marta.
La empresaria le cuenta a Pelayo el chantaje de Eladio y Pelayo le deja claro que no va a sacar a ese hombre de allí y le hace una visita en la cárcel.
Nada más verlo, Eladio le dice que esperaba ver a su mujer, pero que habrá ido él porque tendrá más carácter a pesar de que sea él quien es la mujer de la casa.
El delincuente le pregunta que cuando le va a sacar de ese agujero, a lo que Pelayo le responde que nunca.
El gobernador civil le dice que tenga cuidado con lo que dice si no quiere que se le aplique el garrote vil y antes de irse ordena que un hombre le de una paliza y que le cambien de prisión.
¿Será todo esto suficiente para que Eladio guarde silencio?
