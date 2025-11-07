Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 432

Pelayo visita a Eladio en prisión para poner fin a su chantaje: “No vuelvas a acercarte a mi familia”

El marido de Marta le deja las cosas claras al delincuente dejándole claro que él es quien tiene todas las cartas para perder.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés empieza a sospechar si Gabriel provocó la explosión de la fábrica

Publicidad

Eladio ha vuelto para hacerle la vida imposible a Marta. La está chantajeando y quiere que Pelayo, como nuevo gobernador civil, le saque de prisión.

Si no lo hace, Eladio desvelará a todos la orientación sexual tanto de Pelayo como de Marta.

La empresaria le cuenta a Pelayo el chantaje de Eladio y Pelayo le deja claro que no va a sacar a ese hombre de allí y le hace una visita en la cárcel.

Nada más verlo, Eladio le dice que esperaba ver a su mujer, pero que habrá ido él porque tendrá más carácter a pesar de que sea él quien es la mujer de la casa.

El delincuente le pregunta que cuando le va a sacar de ese agujero, a lo que Pelayo le responde que nunca.

El gobernador civil le dice que tenga cuidado con lo que dice si no quiere que se le aplique el garrote vil y antes de irse ordena que un hombre le de una paliza y que le cambien de prisión.

¿Será todo esto suficiente para que Eladio guarde silencio?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Julia

Capítulo 432 de Sueños de libertad; 7 de noviembre: Julia teme que Begoña quiera más a su nuevo hermanito que a ella

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés empieza a sospechar si Gabriel provocó la explosión de la fábrica

Pelayo visita a Eladio en prisión para poner fin a su chantaje: “No vuelvas a acercarte a mi familia”

Los recuerdos vuelven a atormentar a Andrés: ¡comienza a recordar el momento en el que Gabriel provocó la explosión!

Los recuerdos vuelven a atormentar a Andrés: ¡comienza a recordar el momento en el que Gabriel provocó la explosión!

Tasio, entre la espada y la pared, tiene que tomar una difícil decisión: se ve obligado a despedir a Chema de la fábrica
Capítulo 432

Tasio, entre la espada y la pared, tiene que tomar una difícil decisión: se ve obligado a despedir a Chema de la fábrica

Cloe sorprende a las chicas de la tienda con un nuevo método de venta: “Tenéis que verlo como una oportunidad”
Capítulo 432

Cloe sorprende a las chicas de la tienda con un nuevo método de venta: “Tenéis que verlo como una oportunidad”

Así define Verónica Sánchez a Inés Lazariego en Las hijas de la criada: “Lucha porque las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres”
Una mujer justa

Así define Verónica Sánchez a Inés Lazariego en Las hijas de la criada: “Lucha porque las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres”

La actriz da vida a una de las protagonistas de la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega.

Suna le recuerda a Ferit una dura verdad: no todos los amores son correspondidos
#Seyfer

Suna le recuerda a Ferit una dura verdad: no todos los amores son correspondidos

Ferit, ajeno al compromiso de Seyran con Akin, busca consuelo en Suna, convencido de que su mujer todavía lo ama. Pero Suna, obligada a mantener el secreto de Ökkes, intenta confundirlo aún más.

Seyran

Seyran salva la vida de Orhan y sacrifica su amor por Ferit en el próximo capítulo de Una nueva vida

"¿Hay algo entre vosotros?", la próxima semana, Bahar contra las cuerdas en Renacer

"¿Hay algo entre vosotros?", la próxima semana, Evren pone a Bahar contra las cuerdas en Renacer

“Voy a ser madre”: Amanda confiesa a su hermano que está embarazada mientras él lucha por salvar su vida

“Voy a ser madre”: Amanda confiesa a su hermano que está embarazada mientras él lucha por salvar su vida

Publicidad