Orhan, secuestrado y al borde de la muerte: Ferit corre para salvarlo esta noche en Una nueva vida

Ferit recibe una llamada de Pelin que le pone los pelos de punta. Le dice que ha escuchado a su tío Sehmuz hablar con una mujer llamada Mezide y el nombre de Orhan ha salido en la conversación. Justo en ese momento, Ferit se entera de lo peor: su padre ha desaparecido.

La situación es crítica. Orhan está al borde de la muerte, retenido en una obra, atado y muy malherido. Allí están Sehmuz y Mezide, que no han venido a hablar, sino a ajustar cuentas. Orhan intenta plantarles cara, pero su vida pende de un hilo esta noche. Mezide deja claro que no piensa irse de allí sin su venganza.

Ferit corre desesperado para intentar encontrarlo, pero no sabe si llegará a tiempo. Orhan está sufriendo un calvario y la tragedia se avecina para los Korhan. ¿Podrá sobrevivir a este ataque o será su final?

Una nueva vida, el domingo a las 22:00 h en Antena 3. También disponible en atresplayer.