Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Una nueva vida

¿Mar o refugio? El amargo reproche de Sinan que ha dejado a Seyran sin salida

¿Es Sinan su futuro o solo el escudo para no admitir que sigue encadenada a Ferit?

¿Mar o refugio? El amargo reproche de Sinan que ha dejado a Seyran sin salida

Publicidad

La vuelta a casa tras la boda ha sido de todo menos romántica. Lo que debía ser un momento bonito entre prometidos se ha convertido en una conversación dura, de esas que te dejan con el pecho apretado. Sinan ya no ha podido más y ha dejado claro que no quiere ser el “plan B” de nadie.

Antes de despedirse de Seyran, le ha dicho algo que lo ha cambiado todo: “Quiero ser tu mar, no tu refugio”. Sinan le ha explicado que un refugio es un lugar al que solo vas cuando hay tormenta… y del que te marchas cuando vuelve la calma. Y él no quiere ser eso. No quiere ser el escondite de Seyran cuando está rota. Quiere ser su hogar, el sitio donde ella se quede porque quiere, no porque lo necesite.

Pero lo que más le ha dolido es otra cosa. Sinan le ha dicho que hay algo que no le cuadra, que no le suena real. Siente que los “te quiero” de Seyran suenan forzados, como si los repitiera para convencerse. “Me lo dices tantas veces que ya no lo entiendo”, le ha dicho, sin suavizarlo. También le ha dicho que echa de menos a la Seyran de antes, la que estaba viva por dentro, no a esta versión que parece estar huyendo de sí misma.

Seyran no ha sabido qué contestar. Se ha quedado con esas palabras clavadas y, al llegar a casa, en sus sueños, su subconsciente le ha puesto delante la verdad que no se atreve a decir en voz alta: Ferit sigue ahí en su corazón.

Ferit y Seyran

Seyran y Ferit reviven su boda mientras ven a Suna y Abidin triunfar en el altar

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

¿Mar o refugio? El amargo reproche de Sinan que ha dejado a Seyran sin salida

¿Mar o refugio? El amargo reproche de Sinan que ha dejado a Seyran sin salida

Rodolfo Sancho, en Entre Tierras 2

Descubre el tráiler de la segunda temporada de Entre tierras: "Ojalá no hubierais aparecido nunca"

vlcsnap-2026-02-19-14h12m57s831

¿Quién es realmente Alya?: Cihan aprovecha la inocencia de su sobrino para descubrir el pasado de su cuñada

Nevra
Final feliz

Nevra, la villana que reconoció sus errores y conoció la bondad gracias a Bahar

El momento que lo cambia todo: “Creemos que ese puede ser el arma del crimen”
Mejores momentos | Capítulo 3

El momento que lo cambia todo: “Creemos que ese puede ser el arma del crimen”

Bosco y Barbie más cerca que nunca… ¡así aprovechan el tiempo!
Mejores momentos | Capítulo 3

Bosco y Barbie más cerca que nunca… ¡así aprovechan el tiempo!

Los becarios del despacho de Castro y Ochoa abogados han encontrado la manera de hacer tiempo hasta volver al despacho.

Amanda vuelve al lugar del crimen para demostrar que Daniela es inocente
Mejores momentos | Capítulo 3

Amanda vuelve al lugar del crimen para demostrar que Daniela es inocente

La joven vuelve con Gabriel y con el inspector a la habitación del hotel donde Jaime fue asesinado para buscar alguna prueba que demuestre que su hermana es inocente.

El gran secreto de Gabriel sale a la luz: es hijo de una leyenda de la abogacía

El gran secreto de Gabriel sale a la luz: es hijo de una leyenda de la abogacía

Sara va a por Amanda: “Nunca he tenido tantas ganas de ganar un juicio”

Sara va a por Amanda: “Nunca he tenido tantas ganas de ganar un juicio”

La reacción de Amanda al descubrir la verdad sobre Daniela: “No me puedes ocultar nada más”

La reacción de Amanda al descubrir la verdad sobre Daniela: “No me puedes ocultar nada más”

Publicidad