¿Mar o refugio? El amargo reproche de Sinan que ha dejado a Seyran sin salida

La vuelta a casa tras la boda ha sido de todo menos romántica. Lo que debía ser un momento bonito entre prometidos se ha convertido en una conversación dura, de esas que te dejan con el pecho apretado. Sinan ya no ha podido más y ha dejado claro que no quiere ser el “plan B” de nadie.

Antes de despedirse de Seyran, le ha dicho algo que lo ha cambiado todo: “Quiero ser tu mar, no tu refugio”. Sinan le ha explicado que un refugio es un lugar al que solo vas cuando hay tormenta… y del que te marchas cuando vuelve la calma. Y él no quiere ser eso. No quiere ser el escondite de Seyran cuando está rota. Quiere ser su hogar, el sitio donde ella se quede porque quiere, no porque lo necesite.

Pero lo que más le ha dolido es otra cosa. Sinan le ha dicho que hay algo que no le cuadra, que no le suena real. Siente que los “te quiero” de Seyran suenan forzados, como si los repitiera para convencerse. “Me lo dices tantas veces que ya no lo entiendo”, le ha dicho, sin suavizarlo. También le ha dicho que echa de menos a la Seyran de antes, la que estaba viva por dentro, no a esta versión que parece estar huyendo de sí misma.

Seyran no ha sabido qué contestar. Se ha quedado con esas palabras clavadas y, al llegar a casa, en sus sueños, su subconsciente le ha puesto delante la verdad que no se atreve a decir en voz alta: Ferit sigue ahí en su corazón.