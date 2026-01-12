El abrazo más inquietante entre padre e hijo: ¿se despide Halis de Orhan para siempre?

Al día siguiente de anunciar su retirada, Halis ha querido comprobar si Orhan es el líder que los Korhan necesitan. Le ha contado que Mezide lo ha citado y que la situación es crítica porque ella busca venganza por la muerte de su hijo. Pero la respuesta de Orhan no ha sido la que el patriarca esperaba.

Halis esperaba que su hijo diera un paso al frente. Sin embargo, Orhan ha preferido esconderse tras los guardaespaldas: "Tienes a Abidin. Tienes muchos hombres. Atrapemos a esa mujer", ha propuesto. El hombre, decepcionado, le ha recordado que enviar a otros es poner en peligro a su propio hijo, Ferit, pero Orhan ha seguido buscando excusas para no ir él: "Llego tarde a una reunión, no hagas nada hasta que vuelva. Encontraré una solución".

El patriarca ha aceptado esperar, pero sus ojos decían otra cosa. "Esta vez, lo haremos a tu manera", le ha dicho antes de que Orhan se marchara. En un momento de mucha emoción, Halis lo ha llamado con la voz quebrada y lo ha abrazado con fuerza. "Gracias. Que confíes en mí me importa mucho", le ha dicho Orhan, sin saber que ese abrazo podría ser una despedida.

Halis se ha quedado solo pensando que su hijo es un cobarde y que nunca cambiará. Con la amenaza de Mezide sobre la mesa, quien ha dejado claro que un Korhan debe morir, el silencio de Halis da miedo. ¿Ha decidido sacrificar a su propio hijo por no ser el hombre que esperaba? ¿Es ese abrazo la señal de que Orhan ya está sentenciado?