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Capítulo 565

Marta nombra a Claudia encargada de la tienda tras la marcha de Carmen: “Aquí he conocido a mi familia”

La dependiente ha aceptado con la mayor de sus ilusiones esta nueva responsabilidad en los tres meses que le queda de vida a la fábrica.

Marta nombra a Claudia encargada de la tienda tras la marcha de Carmen

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Claudia no está pasando por su mejor momento: la marcha de Carmen, su mejor amiga, y el traslado de la fábrica a Marruecos la han dejado devastada. Sin embargo, la noticia de Marta ha arrojado un rayo de luz en estos días de tristeza.

Ante la ausencia de la sevillana, la hija de Damián ha propuesto a Claudia ser la encargada de la tienda durante estos tres meses que faltan para que se traslade a Marruecos: “Te lo mereces, encarnas perfectamente los valores de Perfumería De la Reina”.

Claudia no ha dudado en aceptar esta propuesta con la mayor de sus ilusiones: “Aquí he conocido a mi familia”. Y aunque teme no estar a la altura de Carmen, Marta le ha dejado claro que nadie mejor que ella puede asumir esta responsabilidad.

A pesar de la emoción y de la confianza, la joven no puede evitar entristecerse por los tiempos difíciles que se avecinan en Toledo, pero la hija de Damián le ha asegurado “juntas será más llevadero”.

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