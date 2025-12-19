Antena3
Capítulo 461

Cárdenas amenaza a Marta: si Pelayo no dimite como gobernador civil, su secreto saldrá a la luz.

El que fue aspirante a gobernador civil está decidido a que Pelayo pague por lo que le hizo.

Cárdenas se ha presentado en el despacho donde se encuentra Marta. Él, muy calmadamente, ha avisado a la De la Reina, “dígale a Pelayo que lo mejor que puede hacer es dimitir”. Así, Cárdenas le ha contado que sabe perfectamente que Pelayo ha tratado de apartar a Santiago y Eladio de su camino para evitar que hablen de más sobre él.

Pero Marta está segura, no cree que la palabra de un delincuente tenga más valor que la suya. Pero Cárdenas ha continuado mintiéndole miedo, al fin y al cabo fue Pelayo el que hizo caer su carrera. Pero Marta no quiere creerlo, ella sigue convencida de que fue la prensa quien filtró aquella noticia con la que se desplomó la vida personal y profesional del que fue aspirante a gobernador, y no su marido.

Pero finalmente Cárdenasha acabado dándole una advertencia muy clara a Marta, “Si no quiere que sus vergüenzas salgan a la luz Pelayo tiene que dimitir”. El que fue aspirante a gobernador civil está decidido a que Pelayo pague por lo que hizo. ¿Se dejará chantajear?

Series

Capítulo 461 de Sueños de libertad; 19 de diciembre: Maripaz acompaña a doña Clara a recoger el premio de la casa cuna

Delia sufre un grave ataque de asma tras una discusión con Gabriel, ¿sobrevivirá?

Cárdenas amenaza a Marta: si Pelayo no dimite como gobernador civil, su secreto saldrá a la luz.

Capítulo 461

