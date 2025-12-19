La actriz lo analiza
Así afronta Catalina la vuelta a Galicia: “Está muy asqueada al principio”
Martina Cariddi, la actriz que da vida a la supuesta hija de doña Inés, explica el comportamiento de su personaje en su regreso a Punta do Bico.
Publicidad
La vuelta de los Valdés Lazariego a Galicia ha revolucionado todo Punta do Bico. Cada personaje afronta el cambio a su manera, pero, sin duda, Catalina es la que peor va a llevar adaptarse a su nueva vida.
Martina Cariddi, la actriz que la interpreta, nos aclara que, para Catalina, Galicia es “otro mundo”. Ella está acostumbrada al calor y la energía de Cuba, donde se sentía libre y hacía y deshacía a sus anchas. En Punta do Bico todo es muy distinto.
“Ella está muy asqueada al principio”, recalca la actriz. Catalina se muestra hostil con todo el mundo y deja claro su clasismo a la hora de tratar con la gente. Además, le pesa que ella no haya decidido haberse mudado.
Más Noticias
- “Hace un viaje de la luz a la oscuridad tremendo”: Carlota Baró analiza el cambio de Renata en Las hijas de la criada
- “¡Esta me la apunto!”: los actores de Las hijas de la criada juegan a adivinar el significado de expresiones cubanas
- Verónica Sánchez analiza su relación con Clara: “Es la hija que a ella le gustaría tener”
“Ella deja toda la vida que había construido en cuba. No es fácil para nadie y menos en una adolescencia”, ha recalcado Martina. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre su personaje en el vídeo de arriba! Y recuerda que puedes ver Las hijas de la criada en atresplayer.
Publicidad