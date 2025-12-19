Así afronta Catalina la vuelta a Galicia: “Está muy asqueada al principio”

La vuelta de los Valdés Lazariego a Galicia ha revolucionado todo Punta do Bico. Cada personaje afronta el cambio a su manera, pero, sin duda, Catalina es la que peor va a llevar adaptarse a su nueva vida.

Martina Cariddi, la actriz que la interpreta, nos aclara que, para Catalina, Galicia es “otro mundo”. Ella está acostumbrada al calor y la energía de Cuba, donde se sentía libre y hacía y deshacía a sus anchas. En Punta do Bico todo es muy distinto.

“Ella está muy asqueada al principio”, recalca la actriz. Catalina se muestra hostil con todo el mundo y deja claro su clasismo a la hora de tratar con la gente. Además, le pesa que ella no haya decidido haberse mudado.

“Ella deja toda la vida que había construido en cuba. No es fácil para nadie y menos en una adolescencia”, ha recalcado Martina. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre su personaje en el vídeo de arriba! Y recuerda que puedes ver Las hijas de la criada en atresplayer.