Delia sufre un grave ataque de asma tras una discusión con Gabriel, ¿sobrevivirá?

Delia se da cuenta que todo lo que le contó Andrés es verdad y Gabriel se va sin socorrerla cuando más lo necesita.

Delia le ha pedido a Gabriel una última oportunidad. Pero él le ha recriminado que ella nunca se ha comportado como una madre. Y así, ha sido muy duro y tajante con ella, “cuando regrese de París me encargaré de que vuelva a Tenerife”.

Pero Delia no ha dado un paso atrás, y aunque no es lo que ella querría, le ha dicho, “si me echas, les contaré a todos tus mentiras”. Pero Gabriel no se ha venido abajo y ha animado a su madre que lo haga, total, ¡no la creerán!

Pero Delia está convencida de que todos los De la Reina saben lo mucho que quiere a su hijo, y no la tomarán por loca. “Ojalá se hubiera muerto usted y no mi padre”, le ha dicho con rabia a su madre. Así, Delia se ha dado cuenta de que todo lo que le había contado Andrés era cierto.

En plena discusión, a Delia le ha dado un ataque de asma y Gabriel lejos de ayudarla, se ha ido pegando un fuerte portazo. El inhalador de Delia se encontraba debajo de la cama y… no ha llegado a cogerlo a tiempo, ¿sobrevivirá?

