Octavio cede al chantaje de Saúl y le da dos millones de euros: ¡sigue creyendo que Mónica está viva!

La guerra entre Saúl y Octavio está lejos de acabar. Para intentar detenerle, Octavio ha bloqueado la cuenta que le dio, por lo que Saúl y Nando se han quedado sin dinero. Los exconvictos han tramado su siguiente paso para exprimir económicamente al empresario.

Como desde su entorno no saben nada de Mónica, le hacen creer a Octavio que ha sido secuestrada, y para liberarla le exigen dos millones de dólares. El empresario no lo duda, a pesar de que David y Álvaro le intentan decir que es una estafa, pero Octavio se niega a creerlo.

Tras reunir el dinero, se presenta en el lugar acordado con el secuestrador. Nando, con un antifaz, le sorprende por la espalda con un golpe y se lleva el bolso lleno de dinero mientras Octavio pide por ver a Mónica.

El plan de Saúl ha salido a la perfección, mientras Octavio se recupera en su mansión con la visita de la comandante Serrano: ha estropeado la operación policial para descubrir a los secuestradores. Además, Serrano le señala a Octavio que las posibilidades de que Mónica esté viva se han reducido drásticamente.

“Está viva”, asegura Octavio, incapaz de creer que a su esposa le ha pasado algo. ¿Qué pasará cuando descubra que ha sido asesinada por Saúl?