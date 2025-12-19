Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Mejores momentos | Capítulo 52

David se sincera con Julia tras la amenaza de Nando: “No he dejado de amarte ni un minuto”

La mexicana teme que su expareja aparezca buscando a su hijo y David la calma con un emocionante beso.

David se sincera con Julia tras la amenaza de Nando: “No he dejado de amarte ni un minuto”

Publicidad

Julián López
Publicado:

Julia ha recibido un inesperado regalo que le ha helado la sangre. En una cajita, uno precioso colgante de oro. Pero lo aterrador era quién lo enviaba: Nando.

El exnovio de Julia está dispuesto a su bebé. Y Julia está aterrada con la posibilidad de que Nando se acerque a ella. David intenta calmarla: “No estás sola, estoy contigo”, le dice David, dejándole claro que no podría dejarla aunque quisiera.

“No he dejado de amarte ni un minuto”, reconoce David antes de darle un beso de época. El primogénito de los Oramas ha puesto en orden sus sentimientos y, a pesar de que Patricia está embarazada de él, David ya sabe dónde reside su corazón.

"Pon una cifra": Octavio intentará acabar con el chantaje de Saúl en el próximo capítulo de La Encrucijada

"Pon una cifra": Octavio intentará acabar con el chantaje de Saúl en el próximo capítulo de La Encrucijada

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Amanda y César vuelven a apostar por su amor y se casarán por segunda vez: “Es lo que más quiero en el mundo”

Amanda y César vuelven a apostar por su amor y se casarán por segunda vez: “Es lo que más quiero en el mundo”

David se sincera con Julia tras la amenaza de Nando: “No he dejado de amarte ni un minuto”

David se sincera con Julia tras la amenaza de Nando: “No he dejado de amarte ni un minuto”

Octavio cede al chantaje de Saúl y le da dos millones de euros: ¡sigue creyendo que Mónica está viva!

Octavio cede al chantaje de Saúl y le da dos millones de euros: ¡sigue creyendo que Mónica está viva!

Humberto, el apoyo que Mariví no sabía que necesitaba para su campaña electoral: “Quiero acabar con la corrupción”
Mejores momentos | Capítulo 52

Humberto, el apoyo que Mariví no sabía que necesitaba para su campaña electoral: “Quiero acabar con la corrupción”

Carmen le pierde el miedo a Octavio y comienza su venganza: “La cárcel es poco castigo, quiero que sufras”
Mejores momentos | Capítulo 51

Carmen le pierde el miedo a Octavio y comienza su venganza: “La cárcel es poco castigo, quiero que sufras”

“Gracias por estar conmigo en esto”: Álvaro apoya a Laura en el momento más duro de su vida
Mejores momentos | Capítulo 51

“Gracias por estar conmigo en esto”: Álvaro apoya a Laura en el momento más duro de su vida

Se han llevado al pequeño Omar al hospital por una posible meningitis y Laura está aterrada.

“Creía que eras mi amiga”: el dolor de Sara al ver que Amanda sabía la verdad de la muerte de Emilio
Mejores momentos | Capítulo 51

“Creía que eras mi amiga”: el dolor de Sara al ver que Amanda sabía la verdad de la muerte de Emilio

La joven le ha enseñado el vídeo en el que aparece Octavio matando a Emilio, y Sara no ha soportado que su amiga lo supiera todo este tiempo.

Amanda descubre que Octavio no está enfermo y vuelca todo su odio contra él: “¡No quiero ser más tu hija!”

Amanda descubre que Octavio no está enfermo y vuelca todo su odio contra él: “¡No quiero ser más tu hija!”

Marta

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se enterará de los trapos sucios de Pelayo

Joaquín y Gema

Capítulo 460 de Sueños de libertad; 18 de diciembre: los Merino, muy enfadados por la nueva relación de su madre

Publicidad