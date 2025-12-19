Antena3
Humberto, el apoyo que Mariví no sabía que necesitaba para su campaña electoral: “Quiero acabar con la corrupción”

Mariví está en plena campaña electoral, pero no está teniendo el apoyo que esperaba.

Julián López
Contra todo pronóstico, Mariví ha decidido presentarse a las elecciones para la alcaldía de Oramas, con la firme intención de que los Aparicio no lleguen al poder.

Ella plantea su campaña electoral con todas las ganas e ilusión, pero no parece que los votantes estén muy interesados en su partido. Salvo Humberto, que se deja ver en la carpa de Mariví.

Ambos viven un momento cercano cuando la gente abandona la plaza, directos hacia la fiesta que han montado los Aparicio, lo que desilusiona a Mariví. “A base de regalitos”, señala Humberto, es como los Aparicio están intentando comprar los votos del pueblo.

“A la gente se le compra con muy poquito”, reflexiona Mariví, pero a Humberto se le escapa un detalle que le encanta a la mujer. ¡Él está haciendo su propia campaña por Mariví en su taller!

Esto le saca una sonrisa a Mariví. “Estamos hartos de los chanchullos de los Aparicio”, señala Humberto, a lo que la mujer añade que, precisamente, por eso se dedica a la política: “Quiero acabar con la corrupción de ese sinvergüenza”.

Mariví agradece lo que está haciendo Humberto por ella y le propone tomar algo después de recoger la carpa. ¿Tenemos nueva relación a la vista?

Antena 3» Series» La Encrucijada

Series

Se han llevado al pequeño Omar al hospital por una posible meningitis y Laura está aterrada.

