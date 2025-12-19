Reencuentro entre madre e hija: Irene se presenta en la colonia para visitar a Cristina

Cristina está muy mal desde que su exnovio Beltrán apareció muerto. Se siente culpable y no levanta la cabeza.

Va como alma en pena por la colonia y, aunque sus compañeros y la doctora Borrell, le han aconsejado que se marche unos días para cambiar de aires o que se tome unos días de descanso, ella prefiere seguir allí.

Sin embargo, Luz cada vez la ve peor y decide llamar a Irene para que vaya a visitar a su hija y tratar de animarla.

Así, la mujer se presenta en la colonia ante la sorpresa de Cristina que le pregunta qué hace allí.

Irene dice que ha ido hasta allí porque está muy preocupada por ella y le dice a su hija que se marche unos días con ella y con Pepe a Madrid a descansar.

La joven no se puede negar y Luz se alegra mucho de que cuente con el cariño y el respaldo de dos padres y dos madres.