“Solo eres fuerte con nosotras”: Esme explota contra Kazim y lo abofetea antes de derrumbarse en sus brazos

Kazim acababa de llegar a la mansión y, antes incluso de entrar, se ha quedado fuera hablando por teléfono con Zerrin. Le ha dicho que no tenía novedades de Seyran. Pero no ha tenido tiempo de colgar con calma.

Esme lo ha visto. Y en cuanto ha escuchado con quién estaba hablando, se ha llenado de rabia. Ha ido y le ha soltado un bofetón que ha sonado seco. “¿Informas a una desconocida antes que a la madre de tu hija?”, le ha gritado, fuera de sí. Kazim ha intentado justificarse, pero Esme no ha querido oírlo.

Ahí ha estallado del todo. Le ha exigido saber dónde estaba Seyran, qué clase de padre era y por qué solo sabía ser fuerte con ellas. Le ha gritado que habían enviado un audio con los gritos de su hija y que era horrible, que no podía borrárselo de la cabeza. Kazim se ha quedado helado al escucharlo, sin saber qué decir mientras ella lo acusaba de haber provocado todo.

En medio del ataque de Esme, Abidin lo ha presenciado todo desde cerca. La mujer ha terminado llorando, sin fuerzas, y Kazim, por primera vez en mucho tiempo, la ha abrazado. ¿Volverá Seyran sana y salva a casa? Todo puede pasar en Una nueva vida.