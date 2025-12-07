Akin jura venganza ante la tumba de su tío: esta noche, los Korhan pagarán las consecuencias en Una nueva vida

La muerte de Okkes reúne a toda la familia de Akin en un entierro cargado de tensión. También acuden Seyran, Ferit, Kazim y Esme, sin imaginar lo que está a punto de ocurrir.

Durante la ceremonia, Akin le pide a Ferit que cumpla con la tradición y eche tierra sobre la tumba de su tío. Ferit acepta, sin saber que, justo después, el hijo de Mezide piensa dar un paso que lo cambiará todo.

Cuando se quedan a solas, deja claro que ya no busca paz. Está furioso y ha decidido vengarse: “No necesito tu pésame. Dáselo a los que no están vivos. De ahora en adelante no serán cabezas de carnero, sino cabezas del enemigo”.

Ferit intenta calmarse y entiende su dolor, pero Akin se muestra tajante: la guerra no ha terminado. Y esta vez, nadie está a salvo.

