Avance

Akin jura venganza ante la tumba de su tío: esta noche, los Korhan pagarán las consecuencias en Una nueva vida

El hijo de Mezide está decidido a vengarse y su primera advertencia ha sido para Ferit. Esta noche, la tensión explota.

Ferit

La muerte de Okkes reúne a toda la familia de Akin en un entierro cargado de tensión. También acuden Seyran, Ferit, Kazim y Esme, sin imaginar lo que está a punto de ocurrir.

Durante la ceremonia, Akin le pide a Ferit que cumpla con la tradición y eche tierra sobre la tumba de su tío. Ferit acepta, sin saber que, justo después, el hijo de Mezide piensa dar un paso que lo cambiará todo.

Cuando se quedan a solas, deja claro que ya no busca paz. Está furioso y ha decidido vengarse: “No necesito tu pésame. Dáselo a los que no están vivos. De ahora en adelante no serán cabezas de carnero, sino cabezas del enemigo”.

Ferit intenta calmarse y entiende su dolor, pero Akin se muestra tajante: la guerra no ha terminado. Y esta vez, nadie está a salvo.

Esta noche, en Una nueva vida, a las 22:00 h en Antena 3. También disponible en atresplayer.

Pelin da el paso que nadie imaginaba y declara su amor a Kaya: ¿romperá su matrimonio con Suna?

Pelin da el paso que nadie imaginaba y declara su amor a Kaya: ¿romperá su matrimonio con Suna?

