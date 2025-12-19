Capítulo 461 de Sueños de libertad; 19 de diciembre: Maripaz acompaña a doña Clara a recoger el premio de la casa cuna

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Luis le ha recordado a Damián por qué su madre le dejó plantado en el altar, pero el patriarca le ha dicho muy convencido, “vuestra madre y yo hemos decidido dejar el pasado atrás”.

Por otro lado, Claudia, que sigue muy enferma, le ha pedido a Maripaz que sea ella la que vaya a recoger el premio de la casa cuna junto a Doña Clara. Y Irene se ha presentado en la colonia para visitar a Cristina, porque lo necesita más que nunca.

Además, Luz ha tratado de tranquilizar y hacer entrar en razón a Cristina, quien aún sigue algo afectada por la muerte de Beltrán.

Por otra parte, María ha llegado repentinamente a la fiesta sorpresa de cumpleaños de Gabriel. ¡Resulta que nadie le había invitado! Por lo que Begoña le ha dicho intentando excusarse, “pensábamos que no podrías venir por tu horario”.

En otro orden de cosas, Isabel ha llamado rota a Gabriel. “Te has casado con la viuda de Jesús”, le ha dicho poniendo sobre la mesa que ya sabe todo sobre su doble vida. Y Gabriel le ha prometido que viajará a París para explicárselo todo, “Confía en mí”.

Cárdenas ha amenazado a Marta: o Pelayo dimite o contará todos sus secretos. Y es que él está convencido de que fue él quien aireó los suyos y no la prensa. “le doy una semana de plazo”, ha dicho a la De la Reina justo antes de irse.

Por último, Gabriel y Delia han discutido muy fuerte. Ella se ha dado cuenta que todo lo que le había contado Andrés era cierto. Y es que Gabriel ha sido muy pero que muy duro con ella, “ojalá se hubiera muerto usted y no mi padre”. Así, a Delia ha comenzado a darle un ataque de asma, pero, en vez de socorrerla, Gabriel se ha ido de la habitación dejándola literalmente tirada cuando más lo necesitaba. ¿sobrevivirá?